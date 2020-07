Napoli, Giuntoli: «Servono carattere e personalità. Sul mercato..»

Intervistato da Sky Sport, il ds Cristiano Giuntoli ha fatto il punto sulle motivazione e sul mercato del Napoli

Il direttore sportivo del Napoli, Cristiano Giuntoli, ha così parlato ai microfoni di Sky Sport prima del match contro il Genoa:

MOTIVAZIONI – «Le motivazioni sono sempre alte perché una squadra che vuole ritornare a certi livelli deve vincere questo tipo di partite contro un avversario che si gioca la vita. Dobbiamo dimostrare carattere e personalità».

OSIMHEN – «In questo momento non c’è trattativa con il Lilla ma è comunque un ragazzo molto interessante. Non abbiamo alcun tipo di accordo né con gli agenti né con la società. E’ solamente venuto a vedere la città e questo significa che siamo solamente in corsa per il suo acquisto».

MILIK – «Non mi risulta l’interessamento della Juventus ma non mi stupirebbe perché è un giocatore molto bravo».

ALLAN E KOULIBALY – «Onestamente non ho ricevuto telefonate da altri club per loro. Siamo a luglio ma è come se fossimo a inizi maggio in una stagione. Non ci sono novità».

RINNOVI – «Stiamo lavorando forte con Zielinski, Maksimovic, Mario Rui, Di Lorenzo ed Elmas, contiamo a breve di formalizzarli».