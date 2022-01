Napoli, Giuntoli stregato da Ilic: gli azzurri lavorano al centrocampo del futuro

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Calciomercato Napoli: Giuntoli sarebbe rimasto colpito dalle qualità di Ilic del Verona, con cui i rapporti sono ottimi

Il Napoli lavora anche per il futuro, per migliorare ma anche rinverdire la rosa. E il direttore sportivo Cristiano Giuntoli, come riportato dal Corriere dello Sport, avrebbe assistito in prima persona all’ultimo Sassuolo-Verona di otto giorni fa per visionare dal vivo uno dei centrocampisti che più lo ha colpito in questa stagione.

Trattasi di Ivan Ilic, 21enne mediano dei gialloblù cresciuto nel Manchester City. Una personalità già spiccata, capacità negli inserimenti. Qualità che avrebbero fatto drizzare le antenne al d.s. del Napoli. Ci si muove ancora nel campo delle perlustrazioni, ma i buoni rapporti tra gli azzurri e il Verona potrebbero fan ben sperare in caso di trattativa futura.