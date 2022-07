Napoli, gli occhi del West Ham su Zielinsky e Fabian Ruiz

Il West Ham continua ad osservare i talenti della Serie A: primi contatti con il Napoli per Zelinsky e Fabian Ruiz

Il West Ham continua a monitorare la Serie A e i prossimi obiettivi sono in casa Napoli: c’è interesse sia per Fabian Ruiz che per Piotr Zielinski.

Come riportato dal Corriere dello Sport, Fabian Ruiz avrebbe declinato l’offerta degli Hammers. Per quanto riguarda Zielinsky, il Napoli ha rifiutato la prima offerta di 20 milioni, chiedendone 40.