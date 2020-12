Napoli, il futuro di Milik è un rebus: Europeo a serio rischio

Il futuro di Arkadiusz Milik è sempre più un rebus: offerte non ne sono ancora arrivate e l’attaccante rischia di non partecipare a Euro2021

Il Corriere dello Sport prova a fare il punto della situazione sul futuro di Arkadiusz Milik. Il centravanti ha capito che per andare all’Europeo con la Polonia dovrà trovarsi una squadra e giocare: altri sei mesi di inattività gli costerebbero una probabile esclusione, perché un anno in tribuna lascia strascichi e anche ruggine, che un Ct non si può permettere.

Il Napoli non indietreggia, non è intenzionato a rimetterci ulteriormente, dopo aver dovuto rinunciare all’affare con la Roma da venti milioni di euro. Il mercato è ampio ma non si è ancora sviluppato e Milik vorrebbe un club nel quale trovare spazio, evitando di infilarsi in dualismi nocivi, con la panchina come possibile orizzonte: situazione non semplice da affrontare.