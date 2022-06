Napoli, incassato il gradimento di Nandez: vuole gli azzurri. Ultime

Naithan Nandez dà la propria preferenza al Napoli. L’uruguaiano ha aperto alla possibilità di trasferirsi nel club azzurro

È ancora tutto da scrivere il futuro di Nahitan Nandez, con l’unica certezza di un addio al Cagliari ormai inevitabile. Come riportato da La Nuova Sardegna, al momento non ci sono ancora stati però veri e propri affondi per lui.

Da registrare gli interessi di Monza e Juventus, ma niente di concreto, così come da parte del Napoli. Gli azzurri possono però contare sul gradimento del giocatore, che ha messo la società partenopea in cima alla lista delle preferenze.