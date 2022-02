Napoli Inter, vietata la trasferta ai tifosi nerazzurri residenti in Lombardia

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Il Prefetto di Napoli Claudio Palomba ha vietato la trasferta ai tifosi dell’Inter che risiedono in Lombaria per la gara con il Napoli: il perchè

Come riferito dall’ANSA, il Prefetto di Napoli Claudio Palomba ha evidenziato i rischi connessi alla forte rivalità tra i tifosi azzurri e quelli dell’Inter e per questo ha prescritto il divieto di vendita dei biglietti per la gara del prossimo 12 febbraio ai residenti in Lombardia.

Esclusi dal divieto i residenti in Lombardia ma con possesso della tessera fidelity della società partenopea.