Napoli Juventus: dove vederla, orario e probabili formazioni

Al Diego Armando Maradona andrà in scena la sfida di Serie A tra Napoli e Juventus: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match

Al Diego Armando Maradona andrà in scena la sfida di Serie A tra Napoli e Juventus. Gli azzurri vogliono proseguire sull’onda dell’entusiasmo dopo il 6 a 1 rifilato al Sassuolo al Mapei. Dall’altra parte i bianconeri vogliono confermare di essere usciti dal momento no dopo la vittoria contro il Frosinone. Allegri vuole difendere il secondo posto dal Milan, mentre Calzona cerca punti per rientrare nella corsa Champions. Andiamo a scoprire le ultimissime sulle probabili formazioni, l’orario e dove vedere il match.

Le probabili formazioni

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traoré; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Gatti, Bremer, Rugani; Weah, Cambiaso, Locatelli, Alcaraz, Kostic; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri

Napoli-Juventus: orario e dove vederla

Napoli-Juventus gara delle ore 20:45 della domenica, che proseguirà con la ventisettesima giornata della Serie A, l’ottava del girone di ritorno. Al Diego Armando Maradona sarà trasmessa in diretta tv. Visibile su Dazn e in streaming sulle rispettive App scaricabili su tutte le piattaforme: pc, tablet e smartphone. Non sarà possibile seguire l’evento gratis, ma solo con la sottoscrizione di un abbonamento.