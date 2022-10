Napoli, Kim Min Jae: «Scudetto? Possiamo vincerlo. Ci alleniamo sempre al massimo»

Kim Min Jae, difensore del Napoli, ha parlato della sua stagione sin qui in maglia azzurra a La Repubblica

«Non potevo immaginare sarebbero arrivati sin da subito questi risultati. Faccio parte di un grande team e tutti diamo il massimo. Vogliamo vincere sempre e ora puntiamo a scrivere la storia del Napoli. Sono certo che alla fine della stagione possiamo conquistare lo Scudetto. In Champions dovremo vivere la giornata. Premio miglior giocatore di settembre? Sono il secondo difensore a vincerlo. Nonostante questo devo imparare tanto. Italiano? E’ difficile e mi sono messo subito a impararlo, per ora so solo le basi ma al momento non è semplice in partita e in allenamento».