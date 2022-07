Napoli, Koulibaly atteso in settimana a Dimaro: spunta l’incontro con De Laurentiis

Koulibaly raggiungerà il ritiro del Napoli nel corso della settimana e sarebbe già in programma un incontro con De Laurentiis per il rinnovo

Secondo quanto riportato da Sky Sport, Kalidou Koulibaly arriverà nel ritiro del Napoli di Dimaro tra lunedì e martedì. Sarà una settimana decisiva per il futuro del difensore, individuato dalla Juventus come sostituto di De Ligt e ancora senza accordo per il rinnovo di contratto.

Il senegalese incontrerà il presidente Aurelio De Laurentiis, al momento a Roma ma atteso in Trentino per mercoledì. Verrà dunque fatto il punto della situazione sul futuro del calciatore.