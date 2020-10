Napoli, Koulibaly: «La differenza tra Gattuso e Ancelotti. Sono ancora qui»

Kalidou Koulibaly è stato forse il migliore in campo nella gara contro la Real Sociedad: ecco le sue parole nel post gara

Kalidou Koulibaly ha parlato dopo la vittoria contro la Real Sociedad ai microfoni di Sky Sport.

CON GATTUSO – «Siamo più consapevoli. Possiamo fare bene, anche se vinciamo ci mettiamo sempre in discussione per vincere ancora. La Real Sociedad è forte e tutti ci siamo messi a disposizione della squadra. Abbiamo visto un grande Napoli».

CON ANCELOTTI – «No, non era mancata trasparenza. Ma io volevo fare di più. Lo sbaglio è questo. Ancelotti mi ha aiutato sotto tutti i punti di vista, ma fisicamente ero un po’ più macchinoso. Quest’anno sono tornato meglio. Ora provo a dare ciò che vuole la gente da me, so che le aspettative sono alte».

RESTARE A NAPOLI – «Amo Napoli e Napoli mi ama. E questo è l’importante. Ho ancora tre anni di contratto e io sono tranquillo. Le squadre mi cercano, ma io sono ancora qui. Ci tengo a questa maglia, voglio sudarla per i tifosi. Sono al 100% in questo progetto».

NAPOLI DI SARRI – «Secondo me possiamo arrivare a quei livelli lì. Il gioco di Sarri era di palleggio, quello di Gattuso è più diretto. Ora stiamo raccogliendo i frutti del lavoro che stiamo facendo. Sono due tipi di calcio propositivi, ma quello di Gattuso è volto a concretizzare subito in avanti».