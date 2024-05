L’ex Muriel ESULTA dopo Atalanta Leverkusen. Il COMMENTO su Instagram dell’attaccante

L’esultanza su Instagram dell’ex attaccante nerazzurro Luis Muriel sulla vittoria dell’Atalanta contro il Leverkusen in Europa League

In tanti hanno esultato per la vittoria dell’Atalanta in finale d’Europa League contro il Leverkusen, compresi anche ex nerazzurri che hanno scritto la storia del calcio bergamasco.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Orlando City SC (@orlandocitysc)

Su tutti l’attaccante Luis Muriel che dopo la conquista del trofeo non ha esitato ad esultare anche lui su Instagram sotto il profilo dell’Atalanta: parte anche lui di questa impresa storica.