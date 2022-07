Napoli Koulibaly, nuovo proposta al rialzo di De Laurentiis

Il Napoli potrebbe spingersi oltre i 6 milioni per convincere Koulibaly a restare in azzurro

Il Napoli non molla e anzi rilancia ancora per il rinnovo di Koulibaly. Gli azzurri potrebbero spingersi oltre i 6 milioni e toccare quasi i 7 per convincere il centrale a prolungare il contratto.

Situazione che sicuramente può essere sbloccata nei prossimi giorni. De Laurentiis vuole a tutti i costi trattenere il centrale e farne perno e capitano degli azzurri.