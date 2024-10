Napoli Lecce, Garzya: «Conte è sempre stato un leader»

L’ex compagno di squadra di Antonio Conte è intervenuto in occasione della sfida tra Napoli Lecce

Luigi Garzya, 55 anni, è stato un difensore compagno di squadra di Antonio Conte quando giocava nel Lecce. La Gazzetta dello Sport lo ha intervistato per presentare la gara che oggi alle 15 va in scena al Maradona, con il Napoli opposto ai salentini.

GARA SPECIALE – «Ovviamente sì. Lui è molto legato alla sua terra, alla città. Qui ha ancora i genitori e poi ci siamo noi, gli amici di sempre. Quando in estate viene a trovarci, ridiamo tantissimo. Molti conoscono l’allenatore Conte, sempre serio e concentrato sul lavoro. Ma credetemi, Antonio è una persona molto divertente. Lecce deve essere sempre orgogliosa di avere un figlio della sua terra che è tra i migliori allenatori del mondo. Un vincente, prima da giocatore e poi da tecnico».

NELLE GIOVANILI – «Esattamente come lo vedete oggi. Stessa personalità, stessa cultura del lavoro, stessa voglia di dare sempre il massimo, in allenamento come in partita»