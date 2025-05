Napoli, le condizioni di McTominay preoccupano in vista della sfida contro il Parma? Le ultimissime

Napoli, le condizioni di McTominay preoccupano in vista del Parma? Le ultimissime e la rivelazione di Conte in conferenza

Le condizioni di Scott McTominay hanno destato preoccupazione tra i tifosi del Napoli, dopo che il centrocampista ha accusato problemi fisici durante l’allenamento di giovedì.

Come confermato da Antonio Conte in conferenza stampa, lo scozzese ha avuto un fastidio muscolare che ha allarmato il club. Tuttavia, nelle ultime ore la situazione sembra essere migliorata: il giocatore è stato gestito con attenzione e filtra ottimismo sulla sua presenza tra i titolari nella sfida contro il Parma. Conte ha ribadito la sua fiducia nel giocatore, sottolineando che McTominay è fondamentale per il Napoli e che farà di tutto per essere in campo.