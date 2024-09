Napoli, con McTominay Conte cambia schema? Risponde Alessio

Le parole di Angelo Alessio sui possibili cambi tattici del Napoli di Conte dopo l’arrivo di Scott McTominay in squadra

Angelo Alessio, storico collaboratore di Antonio Conte, ha parlato a Radio Kiss Kiss di come potrebbero cambiare i piani tattici del Napoli con l’arrivo di McTominay. Di seguito le sue parole.

«Dopo gli ultimi colpi di mercato del Napoli mi aspetto un cambio di modulo, credo che Antonio stia pensando al 3-5-2, anche se i principi rimangono gli stessi del 3-4-2-1, credo che con McTominay possa passare tranquillamente a questa soluzione inserendo un centrocampista in più. Rimanendo fermo sui principi del vecchio modulo si andrebbe ad intervenire poco. Prendendo Gilmour e McTominay credo che uno dei due sarà comunque inserito nei titolari.

Antonio andrà avanti con la difesa a tre, a mio avviso non credo che cambierà in un futuro prossimo mettendosi a 4. Poi durante la partita vedremo tanti cambiamenti. Dopo due mesi di lavoro insieme le conoscenze i calciatori le avranno ampiamente acquisite. In futuro qualcosa cambierà.

A Verona Conte ha fatto capire nella conferenza stampa cosa voleva e subito dopo De Laurentiis lo ha accontentato sul mercato. Da quella partita in poi abbiamo visto un Napoli molto più solido. La squadra si è ritrovata sia contro il Bologna che contro il Parma. Il gruppo è solido e questa cosa salta all’occhio».