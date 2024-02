Napoli, Meluso: «Qualche errore è stato commesso, ma...»

Mauro Meluso, direttore sportivo del Napoli, ha parlato ai microfoni di Sky Sport poco prima del match contro il Barcellona

PAROLE – «Calzona? Ha avuto un impatto molto positivo sulla squadra e lo si è visto in questi due allenamenti che ha fatto prima di questa gara. La squadra è stata subito reattiva, ha spiegato 3-4 concetti e non poteva fare di più, ma siamo fiduciosi sull’impatto iniziale anche perché quando c’è un cambio c’è sempre uno scatto psicologico, ma ha dato qualcosa anche dal punto di vista tecnico tattico e spero di vederlo già stasera. Invece che parlare del passato, preferiamo pensare al presente e al futuro. Qualche errore è stato commesso, ma non è ora il momento di pensarci. Il presidente ha avuto impegni istituzionali, come il pranzo UEFA, la giornata è andata via così e con i primi due allenamenti. Siamo abbastanza sereni perché quando si fa una cosa bisogna farla convintamente».