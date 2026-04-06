Napoli-Milan streaming gratis? Dove vederla stasera in tv

Tra le partite di stasera c’è anche il big match di giornata, ovvero Napoli-Milan. Alle ore 20.45 presso lo stadio Maradona si gioca una partita decisiva in ottica Champions League e nella rincorsa all’Inter per sognare ancora lo Scudetto.

I partenopei arrivano da quattro vittorie consecutive e soprattutto hanno recuperato la maggior parte degli infortunati, anche se durante la sosta il caso Lukaku ha scosso tutto l’ambiente. I rossoneri invece vogliono vincere per confermare che nei big match possono sempre fare male alle dirette competitor.

Andiamo a scoprire dove vedere Napoli-Milan stasera in streaming e in tv e i probabili schieramenti dei due allenatori.

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Napoli-Milan dove vederla stasera in streaming e in tv

Nella Serie A 2025-26 fa capolino la sfida Napoli-Milan. Come per ogni gara del campionato, anche questa sarà disponibile in esclusiva su DAZN (per abbonarti CLICCA QUI), la piattaforma che detiene i diritti di trasmissione della competizione. Il servizio mette a disposizione diverse formule di abbonamento, pensate per adattarsi alle necessità dei vari utenti. Ecco la tabella riepilogativa degli abbonamenti:

Pacchetto Contenuti principali Prezzi Condizioni di visione DAZN FULL (ex Standard) – Tutta la Serie A TIM (10 partite a turno)

– Serie BKT completa

– LaLiga spagnola e Liga portoghese

– Serie A femminile – Annuale unico: 443,88 € (36,99 €/mese)

– Annuale rate: 36,99€/mese

– Mensile flessibile: 46,99€/mese – 2 dispositivi sulla stessa rete internet

– Non condivisibile con persone fuori casa DAZN FAMILY (ex Plus) – Tutti i contenuti del pacchetto FULL

– Visione su due reti internet differenti – Annuale unico: 743,88 € (61,99 €/mese)

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L’attivazione del piano scelto può essere effettuata direttamente sul sito ufficiale di DAZN. Per quanto riguarda la possibilità di assistere gratuitamente all’incontro, va precisato che non esistono alternative legali per la visione free. I siti che offrono lo streaming senza autorizzazione violano la legge, e anche chi utilizza tali piattaforme incorre in sanzioni per uso illecito di contenuti protetti da copyright.

Le probabili formazioni di Napoli-Milan

Napoli-Milan è anche Conte contro Allegri. Partiamo dalla squadra azzurra. Il tecnico leccese dovrà ancora rinunciare a pedine importanti come Rrahmani e Di Lorenzo, situazione che lo obbliga a rivedere l’assetto difensivo.

Davanti al portiere Milinkovic-Savic, leggermente favorito su Meret, dovrebbero agire Juan Jesus — in vantaggio su Beukema — insieme a Buongiorno e Olivera, con il brasiliano adattato sul centro-destra della linea arretrata.

In mezzo al campo è certa la presenza di Lobotka, mentre Anguissa appare favorito su Gilmour per affiancarlo. Sulle corsie laterali spazio alla spinta di Politano e Spinazzola. In attacco il riferimento sarà Hojlund, supportato da De Bruyne e McTominay, con Eljif Elmas e Alisson Santos pronti a subentrare a gara in corso.

Sul fronte opposto, Allegri deve fare i conti con l’assenza di Gabbia, ma per il resto ha a disposizione l’intera rosa, inclusi Leao e Gimenez. Dalle indicazioni pre-partita, però, il numero 10 rossonero dovrebbe partire inizialmente dalla panchina. Anche Leao è a disposizione ma non dovrebbe essere titolare.

In avanti si va verso l’impiego di Pulisic e Nkunku, avanti nelle gerarchie rispetto a Fullkrug e allo stesso Gimenez. Per il resto, pochi cambi rispetto all’assetto abituale: De Winter è pronto a sostituire Gabbia al centro della difesa, mentre in regia agirà Modric, affiancato da Fofana e Rabiot. Sulla fascia sinistra, infine, Bartesaghi è in vantaggio su Estupinan.

Napoli (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Lobotka, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund.

Milan (3-5-2): Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Fofana, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Nkunku.