Napoli, Milik e Hysaj vanno a scadenza: la Roma li attende

Arkadiusz Milik ed Elseid Hysaj lasceranno il Napoli al termine della stagione per firmare con la Roma. Tutti i dettagli

Arkadiusz Milik ed Elseid Hysaj lasceranno il Napoli al termine della stagione. Lo segnala Corriere dello Sport evidenziando che i due non rinnoveranno i rispettivi contratti.

Ad attenderli c’è la Roma, pronta ad ingaggiare entrambi i giocatori a parametro zero. Milik diventerebbe l’alternativa se non addirittura il sostituto di Dzeko mentre Hysaj da tempo è nell’orbita dei giallorossi, come più volte confermato dal suo agente,