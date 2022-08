Napoli Ndombele, occhi sul centrocampista del Tottenham: le ultime

Non solo in attacco, Giuntoli sta lavorando anche per un colpo in mediana: piace Ndombele del Tottenham

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, gli azzurri starebbero pensando al centrocampista francese per rinforzare la mediana. Al momento soltanto interesse e nessuna offerta da parte dei campani che stanno lavorando per chiudere il doppio colpo in attacco.