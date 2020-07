L’agente di Victor Osimhen, obiettivo del Napoli, ha confermato la chiusura a breve della trattativa

Victor Osimhen è vicinissimo a vestire la maglia del Napoli. A confermarlo è stato l’agente del calciatore, Osita Okolo a microfoni di TuttoMercatoWeb.

«Ormai è fatta, l’annuncio del suo passaggio al Napoli può arrivare già oggi. Victor è davvero emozionato e non vede l’ora di iniziare ufficialmente questa nuova avventura in Serie A. Il Napoli per lui rappresenta una grande svolta».