Napoli, si FERMA Osimhen: subito un INFORTUNIO in allenamento, le CONDIZIONI

Le condizioni di Victor Osimhen, attaccate del Napoli, dopo l’infortunio subito durante il ritiro. I dettagli

Non inizia al meglio la stagione di Victor Osimhen con il Napoli. L’attaccante nigeriano, già nella giornata di ieri, si era allenato soltanto in palestra. Oggi, invece, ha svolto solo terapie a causa di un affaticamento muscolare, come comunicato dal club azzurro stesso.

Un problema che non gli sta permettendo di essere a disposizione di Antonio Conte, in attesa di conoscere il suo futuro.