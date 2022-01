Napoli, Ospina non rinnova: sul portiere c’è il Real Madrid

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Ospina e il Napoli potrebbero separarsi a fine stagione. Il portiere non rinnova e su di lui ci sarebbe il Real Madrid

Non solo Lorenzo Insigne, il Napoli potrebbe perdere anche David Ospina a fine stagione. Il portiere ha il contratto in scadenza il prossimo giugno e non avrebbe intenzione di prolungare, così come lo stesso club azzurro vorrebbe alleggerire il monte ingaggi.

E così il colombiano si starebbe già guardando attorno e, secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, sulle sue tracce ci sarebbe il Real Madrid che avrebbe messo Ospina in cima alle sue preferenze.