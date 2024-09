Napoli-Palermo 5-0: doppietta per Ngonge nei primi minuti, poi Juan Jesus Neres! Primo gol anche per McTominay, Palermo in 10 e qualificazione in ghiaccio – VIDEO

Napoli-Palermo, Ngonge con una doppietta nei primi minuti decide la gara: 2-0 per la squadra di Conte

Inizia subito in quarta il Napoli di Antonio Conte in Coppa Italia: contro il Palermo ai partenopei bastano 10 minuti per chiudere di fatto il discorso qualificazione. Grande protagonista Ngonge, autore della doppietta che per ora decide il match.

🚨🚨| GOAL: NGONGE OPENS THE SCORING!! Napoli 1-0 Palermo pic.twitter.com/tMonsy2KDI — Transfer Sector (@TransferSector) September 26, 2024

⚽️GOAL🇮🇹 | Napoli 2-0 Palermo | Cyril Ngonge Ngonge with bracepic.twitter.com/kYoLzV1ShX — Goals Xtra (@GoalsXtra) September 26, 2024

Al 7′ conclusione dal limite per l’ex Verona che, complice un errore di Sirigu, infila in rete. Passano pochi minuti e all’11’ su una transizione offensiva conclude con un gran diagonale: anche in questo caso Sirigu sfiora, ma non abbastanza per evitare il raddoppio.

CHE GRANDE COLPO DI TESTA DI JUAN JESUS!!!

CHE ASSIST DI DAVID NERES!!!

📽️ @GoalsXtrapic.twitter.com/Km9WrYsJ7J — Football Report (@FootballReprt) September 26, 2024

McTominay Makes it 5 He opens his account for Napoli in the Coppa Italia pic.twitter.com/PUqeCOA4m1 — ScotsAbroadPod (@ScotsAbroadPod) September 26, 2024

Il primo tempo si chiude poi 3-0 con il colpo di testa di Juan Jesus. Nella ripresa il Napoli si limita ad amministrare, lavoro reso ancora più facile dal rosso diretto al Palermo per Vasic, per un brutto intervento su Gilmour, decisione confermata poi dal VAR. A mettere la parole fine alla partita ci pensa poi David Neres con il gol del poker e McTominay per la manita e il primo gol con la maglia del Napoli per lo scozzese.