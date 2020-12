Napoli, per la cessione di Milik servono 18 milioni: i dettagli

Il Napoli non si opporrà alla cessione di Milik ma non intende fare conti sul cartellino del giocatore. I dettagli dopo l’incontro di oggi

Si è tenuto questa mattina l’incontro fra David Pantak, procuratore di Arkadiusz Milik, e i dirigenti del Napoli.

In questo incontro la società ha ribadito che non si opporrà alla cessione dell’attaccante polacco ma allo stesso tempo non intente fare sconti sul cartellino.

Il contratto in scadenza al termie della stagione non spaventa il Napoli che come riferito da Sky punta ad ottenere almeno 18 milioni di euro.