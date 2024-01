Napoli Popovic, salta l’assist del Frosinone

Napoli, in chiusura il colpo Popovic: il serbo non andrà in prestito al Frosinone e si cerca una nuova sistemazione

Il Napoli ha bruciato una folta concorrenza e ieri ha dato lo strappo decisivo per Matija Popovic. Nonostante le numerose offerte – Milan, Bayern Monaco, Bologna e Manchester City – il 18enne trequartita ex del Partizan Belgrado ha svolto le visite mediche a Villa Stuart, dove ad attenderlo, come riportato dal Corriere dello Sport, c’era il ds dei partenopei Maurizio Micheli.

Il colpo del Napoli si serviva anche dell’assist del Frosinone, che si era candidato a prendere in prestito il calciatore per “svezzarlo” nei suoi primi mesi di Serie A, ma su questo fronte c’è stata una frenata improvvisa: la squadra di Di Francesco infatti ha finito gli slot per gli extracomunitari e per questo motivo ora la società dovrà cercare una nuova destinazione per il calciatore. Intanto sul mercato si registra la frenata per Barak della Fiorentina, mentre salgono le quote di Lukic del Fulham, ma che conosce la Serie A visti i trascorsi al Torino, e Mangala del Nottingham Forest, che ha aperto al prestito con diritto di riscatto e ora c’è da convincere il calciatore ad accettare il trasferimento.