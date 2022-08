Napoli, pressing per Kepa. Ma c’è sempre un’alternativa

Napoli in pressing per chiudere l’acquisto del portiere spagnolo Kepa. Ma gli azzurri hanno sempre un’alternativa pronta

Come riferito dal Corriere dello Sport, il Napoli è al lavoro con il Chelsea per trovare la quadra sui bonus per Kepa, così da chiudere l’arrivo dello spagnolo.

Se però, per qualche motivo, dovesse saltare improvvisamente questa trattativa, gli azzurri non si faranno sicuramente trovare impreparati. L’alternativa Keylor Navas, infatti, è sempre tenuta in grande considerazione.