Napoli, si scaldano gli animi in ritiro: lite tra Mertens ed Allan

Napoli, si scaldano gli animi in ritiro nella settimana delle sfide a Lazio e Juventus: ci sarebbe stata una lite tra Mertens ed Allan

Clima di tensione e animi accesi in casa Napoli. Formazione che ha deciso di affrontare in ritiro la settimana che porterà ai confronti con la Lazio in Coppa Italia e con la Juventus in campionato.

Secondo Il Corriere dello Sport, infatti, nella giornata di ieri ci sarebbe stata un’animata discussione tra Mertens e Allan. Con toni accesi e parole pesanti, ma senza che il confronto sfociasse in qualcosa di più.