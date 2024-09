Napoli, SOLD OUT ed entusiasmo: Conte fa SOGNARE un popolo

Il Napoli ospita il Monza in un Maradona tutto esaurito: Conte scaccia i fantasmi del dopo Scudetto

Prima la vittoria soltanto ai rigori con il Modena, poi il 3-0 incassato dal Verona: l’inizio di stagione del Napoli ha fatto rivivere gli incubi dell’anno post Scudetto ai tifosi azzurri, ma ormai questi sono lontani ricordi.

Antonio Conte ha portato entusiasmo vincendo contro Bologna, Parma, Cagliari e Palermo oltre ad aver fermato sullo 0-0 la Juventus a Torino. Per questo la gara col Monza potrebbe rappresentare il quinto risultato utile consecutivo tra Serie A e Coppa Italia.

Come spiega La Gazzetta dello Sport, il tecnico pugliese ha portato entusiasmo e anche contro i brianzoli ci sarà il sold out al Maradona. Proprio in casa contro il Monza arrivò la prima dimostrazione del talento di Kvaratskhelia in quel di Napoli il 21 agosto 2022 con una doppietta davanti al suo pubblico.