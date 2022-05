Napoli, Spalletti: «Presto per pensare al prossimo campionato. Ve lo dico su Insigne»

Luciano Spalletti, allenatore del Napoli, ha parlato dopo la vittoria degli azzurri contro il Torino: ecco le sue dichiarazioni

Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Dazn dopo Torino-Napoli.

FUTURO – «Prima c’è da finire quest’anno. Vogliamo rendere speciale questo finale invece che pensare a vincere il prossimo campionato. Abbiamo raggiunto un grandissimo obiettivo, ma qualcuno non lo capisce. Testa al prossimo allenamento. Diamo tutti i meriti possibili al lavoro fatto, per il futuro poi vedremo più avanti».

CONTINUI CAMBI DI RUOLO – «Loro sono abituati a questo tipo di calcio, finchè l’avversario regge non è facile. Quando invece porti più palla stando fermo diventa più complicato».

INSIGNE – «Lui si è preso una responsabilità che altri non si sarebbero presi. Vive la situazione con serenità, la sua scelta va accettata e per noi non è facile perdere un giocatore del suo livello. E’ un giocatore e un uomo di valore, può andare ovunque a testa molto alta».