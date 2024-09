Napoli, Spinazzola ESALTA Lukaku: «Averlo o non averlo CAMBIA il MONDO, su Conte dico QUESTO»

Le parole di Leonardo Spinazzola, esterno del Napoli, sull’impatto di Romelu Lukaku in azzurro

Leonardo Spinazzola, esterno del Napoli, ha parlato a Radio CRC dei suoi primi mesi in azzurro.

RITROVARE LUKAKU – «Ho avuto la fortuna di giocarci a Roma ed al primo allenamento già senti un peso diverso dentro la squadra, dentro le giocate che la squadra riesce a fare. Sta mettendo dentro tanta tanta benzina e non so come risponderà il suo corpo, ma è già cambiato nel giro di una settimana. Fa un lavoro incredibile per la squadra. È un target incredibile: averlo o non averlo ti cambia il mondo. Puoi buttare anche una palla brutta lì e lui con una sportellata te la ripulisce».

CONTE – «Come tutti gli esterni di un centrocampo a quattro è ovvio che devi coprire tutta la fascia per poi andare a chiudere sul secondo palo in fase offensiva. Ci chiede questo il mister, andare a chiudere sul secondo palo per andare a fare gol».

ALLENATORE PIU’ IMPORTANTE – «Gasperini. Ero al primo anno di Serie A, mi ha fatto aprire il campo, crescere sotto l’aspetto fisico e capire prima le giocate. E da questo punto di vista rivedo Conte, sono molto simili nell’interpretazione di alcuni concetti».