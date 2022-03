Napoli Udinese, Cioffi è soddisfatto: «Bene l’atteggiamento offensivo. Non ha senso tarpare le ali ai giocatori per la tattica»

L’allenatore dell’Udinese Gabriele Cioffi ha parlato ai microfoni di DAZN nel post-partita della sconfitta contro il Napoli. Ecco le sue dichiarazioni.

COSA NON È ANDATO – «Guardiamo cosa è funzionato e ripartiamo da lì. Non mi è piaciuto l’atteggiamento nei primi minuti. Ma è cercare il pelo nell’uovo. Abbiamo giocato a calcio, con idee».

SULL’ATTEGGIAMENTO PROPOSITIVO IN FASE OFFENSIVA – «L’atteggiamento va in relazione alle caratteristiche dei giocatori. Abbiamo giocatori con gamba, con profondità e che hanno gioco. Credo che tarpargli le ali per un concetto tattico sia sbagliato. Dobbiamo rispettare le grandi, ma ciò non significa non giocarsi la partita. Tutto ciò che è offensivo nasce dalla difesa. Fa strano fare i complimenti ai difensori in una sconfitta, ma è così».

SUL RAMMARICO NEL SECONDO GOL – «Il vero rammarico è sul perché siamo entrati in campo nel secondo tempo a gestire: se fossimo partiti forte avremmo messo in difficoltà il Napoli. Però sono positivo».