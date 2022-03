Napoli Udinese, Marino: «33,3% per lo scudetto, la Juve è fuori»

Napoli Udinese, Marino: «33,3% per lo scudetto per Napoli, Milan e Inter, alla Juve servirebbe un miracolo»

Il responsabile dell’area tecnica dell’Udinese Pierpaolo Marino ha parlato ai microfoni di DAZN prima della partita contro il Napoli. Ecco le sue dichiarazioni.

LE PAROLE – «Ringrazio Spalletti per le parole. È un grande allenatore e un grande amico dai tempi di Udine. Non dico nulla sulla corsa scudetto, sennò a Napoli tutti si toccano i ferri che hanno addosso. Dico 33,3% fra le tre: non do possibilità alla Juve. Con questo distacco e con queste squadre davanti, sarebbe veramente un miracolo»