Nasce Angelo Moratti, presidente della Grande Inter – 5 novembre 1909 – VIDEO

Il 5 novembre 1909 nasce Angelo Moratti, il presidente che ha dato vito alla Grande Inter di Helenio Herrera

Il 5 novembre 1909 nasce a Somma Lombrado nella provincia di Varese Angelo Moratti. Uomo dalle spiccate abilità imprenditoriali, fonda diverse società di successo nel campo energetico, dal settore minerario al petrolchimico, come la Rasiom e la S.M.T. Tuttavia agli appassionati di calcio questi nomi non diranno molto. Angelo Moratti infatti, è noto ai tifosi del pallone, per aver ricoperto la carica di presidente dell’Inter dal 1955 al 1968. Subentrato a Carlo Masseroni, il suo interregno non è stato lunghissimo, ma è coinciso con un periodo particolarmente positivo per i successi in campo sportivo per la società nerazzurra. In più di dieci anni infatti vengono messi in bacheca 3 campionati di Serie A, 2 Coppe dei Campioni e anche 2 Coppe Intercontinentali. Il tutto dovuto in gran parte al lavoro di un solo uomo, Helenio Herrera, detto Il Mago.

Herrera viene portato all’Inter da Moratti nel 1960, proveniente direttamente dal Barcellona. Bastano due anni per il primo successo, con la vittoria del campionato italiano nella stagione 62/63. Tuttavia è solo l’inizio perché nelle due stagioni successive arrivano le due Coppe di Campioni consecutive, la prima delle quali ottenuta battendo in finale il grande Real Madrid di Gento. Le prestazioni di quella squadra, che poteva contare su campioni del calibro di Jair, Suarez, Facchetti e Sandro Mazzola, le valsero il soprannome di Grande Inter. Tuttavia dietro a tutti i successi sul campo e ai grandi giocatori portati a Milano c’è di più. L’operato di Angelo Moratti infatti non si è limitato alla parte sportiva. A lui si deve anche la realizzazione del centro sportivo di Appiano Gentile, noto anche come la Pinetina, ancora oggi sede degli allenamenti dell’Inter. Infine rassegna le sue dimissioni da presidente nel 1968, lasciando la carica a Ivanoe Fraizzoli.

