Dal secondo giorno di ritiro della Nazionale a Coverciano in vista della Nations League, ecco le parole di Marco Benassi e Nicolò Barella

Secondo giorno di ritiro della Nazionale italiana a Coverciano. In ottica, gli impegni di Nations League contro Polonia (7 settembre a Bologna) e Portogallo (10 settmbre a Lisbona). A parlare dal ritiro fiorentino oggi ci sono stati Marco Benassi e Nicolò Barella; nelle loro parole, anche l’appoggio al ct Roberto Mancini sul maggior impiego dei giovani nei rispettivi club: «Ci vuole il coraggio di buttarli dentro – ha detto Benassi – io devo ringraziare Stramaccioni che mi ha lanciato in Serie A nell’Inter a 18 anni». Barella, poi, sulla stessa lunghezza d’onda: «Quest’estate ho seguito le partite dell’Under 19 all’Europeo e ho visto tanti buoni giocatori. Ci sono ragazzi di qualità, già pronti a fare il salto. Noi giovani dobbiamo cercare di migliorare, alzare il livello».

Attuale capocannoniere della Serie A, con 3 reti con la maglia della Fiorentina, Benassi ha poi proseguito: «Sicuramente è il momento migliore da quando sono in Serie A, ho iniziato la stagione mentalmente più libero e sereno, conoscevo già le indicazioni del mister e ne ho tratto beneficio. Con le mie caratteristiche cercherò di segnare il più possibile, ma la cosa importante resta la prestazione. Fa piacere essere quicon altri due giocatori della mia squadra come Chiesa e Biraghi, e credo che portare più giocatori possibili in Nazionale fosse uno degli obiettivi della società. Quando non sono stato convocato in Azzurro ho sempre detto che avrei dovuto fare qualcosa di più. Ora evidentemente l’ho fatto e sono felice di indossare questa maglia, sono venuto qui per dare il massimo e per cercare di dare il mio contributo. I prossimi avversari? La Polonia ha un centrocampo forte, ma anche in attacco ha giocatori molto esperti come Milik e Lewandowski. Sono completi, dovremo essere bravi a sfruttare le nostre caratteristiche».

In conferenza stampa ha poi proseguito così il centrocampista del Cagliari, Nicolò Barella: «Sono fatto così, entro in campo e do tutto, se c’è da mettere la gamba non la tiro indietro. Ho iniziato il campionato con due cartellini gialli in tre partite, so che devo migliorare sotto questo aspetto. Non sono un leader del Cagliari, ma un ragazzo che è riuscito ad emergere. Cerco sempre di dare una mano ai compagni in una squadra di buoni giocatori. Il mio ruolo? Mi sento una mezzala, in alcune occasioni mi sono adattato per aiutare la squadra da trequartista e mediano. La Polonia? È forte in ogni reparto, dovremo essere bravi e attenti nell’affrontarli».