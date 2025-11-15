Nazionali Napoli, squadra in pausa con la sosta: riposo per i giocatori in attesa del ritorno di Conte. Ecco quando torneranno ad allenarsi i partenopei

Nazionali Napoli, squadra in pausa con la sosta dopo una settimana aintensa: la ripresa degli alelnamenti fissata per questa data in attesa di Conte

Due giorni di riposo per il Napoli, che dopo una settimana decisamente infuocata ha deciso di concedere un po’ di relax ai suoi calciatori. La sconfitta sul campo del Bologna aveva innescato voci su possibili dimissioni di Antonio Conte, voci che il presidente De Laurentiis ha prontamente spento con un post sui social. Tuttavia, l’assenza temporanea del tecnico salentino, impegnato in alcuni giorni di ferie, non ha certo contribuito a rasserenare l’ambiente.

Ripresa degli allenamenti e ritorno di Conte

Come riportato dal Corriere dello Sport, i calciatori azzurri godranno di due giorni di riposo, con la ripresa degli allenamenti fissata per lunedì prossimo. Conte è atteso al Training Center di Castel Volturno per riprendere in mano la preparazione del prossimo match, in programma sabato sera al Maradona contro l’Atalanta, dopo la pausa per le Nazionali.

Il rientro dei giocatori impegnati con le Nazionali

A partire da lunedì, anche i calciatori azzurri impegnati con le rispettive Nazionali inizieranno a rientrare. I primi a tornare saranno gli italiani Buongiorno, Di Lorenzo e Politano, che domani giocheranno l’ultima partita contro la Norvegia. A seguire, rientreranno Lobotka e Lang, che saranno in campo lunedì per le rispettive sfide. Il martedì vedrà il rientro di Elmas, McTominay e Hojlund, con gli ultimi due impegnati nella sfida Scozia-Danimarca. L’ultimo a rientrare in Italia sarà Olivera, che giocherà l’amichevole Usa-Uruguay nella notte tra martedì e mercoledì, per poi essere pronto per la sfida contro l’Atalanta.

