Nedved fa sognare i tifosi della Juve: «Mercato? Non è ancora finita»

Il vicepresidente della Juventus, Pavel Nedved, fa sognare i tifosi bianconeri. Il mercato della Juve non è ancora chiuso

«Mercato? Non è ancora finita…». Parola e musica di Pavel Nedved che esalta il mercato bianconero e fa sognare i tifosi. Lo scambio Bonucci-Caldara ha riportato Leo alla Juventus ma il mercato potrebbe non essere terminato. La Juve potrebbe muoversi per rinforzare ulteriormente la squadra. I bianconeri sognano un grande colpo a centrocampo, come ad esempio Pogba e Milinkovic-Savic ma per l’arrivo di un nuovo mediano potrebbe essere necessario il sacrificio di Miralem Pjanic.

I bianconeri hanno deciso di fare all in per provare a vincere la Champions e stanno allestendo una super-formazione. Nedved, dopo la gara di ieri alla Mercedes Benz Arena di Atlanta, è passato dalla zona mista e non ha voluto rilasciare interviste ma, interpellato dai cronisti, si à lasciato sfuggire un «Non è ancora finita» riguardante il calciomercato. Un mercato da Champions, il grande obiettivo stagionale della Juve: «Alla Juve – riporta Tuttosport – la Champions è sempre, e dico sempre, stato l’obiettivo». Quel «Non è ancora finita» a metà tra l’imbeccata e la semplice battuta tiene aperte le speranze del popolo juventino che sogna ancora un nuovo grande colpo per una super-Juve.