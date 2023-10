Newcastle, Tonali disponibile per il Wolverhampton?

Sandro Tonali potrebbe essere disponibile per la partita Wolverhampton-Newcastle nonostante la squalifica di 10 mesi

Sandro Tonali, nonostante la squalifica di dieci mesi potrebbe essere in campo nella partita del Newcastle in casa del Wolverhampton? Secondo quanto detto dal tecnico Eddie Howe sì: «Non abbiamo ancora avuto alcuna conferma ufficiale, non abbiamo avuto nulla dalle autorità italiane per il momento. C’è un’alta probabilità che possa essere disponibile per noi contro i Wolves», ha commentato in conferenza stampa.

Il motivo è legato alla burocrazia: per estendere la squalifica dalla Serie A alla Premier League andranno seguiti alcuni passaggi burocratici necessari, partendo dalla FIGC, passando da UEFA e FIFA e solo alla fine FA. É possibile quindi che le tempistiche richiedano ancora tempo e se tutta la trafila non terminasse entro domani sera alle 18.30, Tonali potrà giocare.