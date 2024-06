Neymar, addio all'Arabia? «Mi piacerebbe giocare lì!»

Neymar via dall’Arabia Saudita dopo un anno? Le parole del fantasista brasiliano: «Giocare lì sarebbe un sogno»

Neymar, ieri in Brasile per assistere alla partita Flamengo-Gremio, ha parlato ai giornalisti presenti. O’Ney ha aperto all’addio all’Arabia Saudita, dopo una stagione all’Al-Hilal con appena tre presenze e poi un infortunio che sta ancora smaltendo. In particolare il brasiliano ha aperto ad un suggestivo ritorno in Brasile, in particolare strizzando l’occhio ai rossoneri di Rio de Janeiro. Di seguito le sue parole.

«L’ho sempre detto. Il Flamengo è la mia seconda squadra preferita, perché la prima è il Santos. Con tutto il rispetto per la squadra che mi ha allenato e di cui sono tifoso fin da bambino, ho un grande affetto per il Flamengo e ovviamente sarebbe un enorme piacere se un giorno potessi giocare qui. Ho ancora un contratto con l’Al-Hilal, sono ancora lì, ma non lo so. Nessuno conosce il futuro»