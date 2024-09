NEYMAR ha stancato l’ARABIA SAUDITA. Un investimento andato a vuoto e tanti altri PROBLEMI per un campione che NON GIOCA

Tutto sull’impatto di Neymar Jr in Arabia Saudita dopo il grave infortunio al ginocchio rimediato con il Brasile. I dettagli in merito

I 90 milioni di euro sborsati dall’Al-Hilal per avere Neymar nelle proprie fila non sono stati certamente ben spesi. Il trentaduenne più costoso della Saudi Pro League ha giocato solo 5 gare con il suo nuovo club, che poi non ha potuto averlo a disposizione dopo il grave infortunio patito con il Brasile un anno fa. A questo punto in Arabia si pensava che sarebbe già tornato in campo, invece non è così. Anzi, addirittura è molto probabile che fino al termine del 2024 l’ex Psg non si vedrà.

Secondo Marca l’Al-Hilal non sta nascondendo l’irritazione nei confronti del giocatore. Una rabbia motivata anche da certi comportamenti giudicati poco professionali fuori dal campo e di alcuni post sui social che non sono stati graditi. Non si parla ancora di rottura. Ma certamente lo stipendio oneroso pesa sulle valutazioni e non ci sarà alcun rinnovo al momento della scadenza nell’estate del 2025.