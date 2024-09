Neymar ai box per 2 mesi: l'Al-Hilal lo mette fuori lista

Ancora problemi per Neymar: il calciatore è ancora ai box per un infortunio e rischia di rimanere fermo 2 mesi

Ancora problemi fisici per Neymar, che rischia di rimanere fuori per altri due mesi: come riportato da AS, i test medici effettuati negli ultimi giorni sul brasiliano hanno confermato la necessità di ulteriore tempo per poter recuperare.

Nel frattempo l’Al-Hilal, squadra in cui milita il brasiliano, ha per il momento deciso di metterlo fuori lista: il brasiliano – che è nella lista dei giocatori disponibili per la Champions League Asiatica – ma non ancora in quella del campionato. Il tecnico Jorge Jesus deciderà se inserirlo o meno l’11 settembre.