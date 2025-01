Neymar svela: «Futuro? Giocare ancora con Messi e Suarez sarebbe incredibile. Ronaldo ha ragione sull’Arabia Saudita…»

Le parole di Neymar Junior, attaccante brasiliano dell’Al Hilal, sul suo futuro al termine della stagione. Tutti i dettagli in merito

Neymar Junior si è raccontato in un’intervista alla CNN in cui ha parlato del suo futuro in vista del calciomercato.

MONDIALE 2026 – «Ci proverò, voglio essere lì. Darò tutto il possibile per far parte della nazionale. So che questa sarà la mia ultima Coppa del Mondo e la mia ultima possibilità di vincerla. Farò tutto il possibile per esserci».

BRASILE – «Ho molta fiducia nella squadra e nei giocatori che stanno emergendo, è una squadra giovane. Oggi non siamo nella posizione in cui vorremmo essere. Penso che insieme possiamo ancora ottenere qualcosa di molto grande. Abbiamo un anno, un anno e mezzo per lavorare, per fare le cose giuste per vincere la Coppa del Mondo».

FUTURO ALL’INTER MIAMI – «Ovviamente, giocare di nuovo con Lionel Messi e Luis Suarez sarebbe incredibile. Sono miei amici, ci parliamo ancora. Sarebbe interessante far rivivere questo trio. Sono felice all’Al Hilal e in Arabia Saudita, ma chi lo sa. Il calcio è pieno di sorprese. Quando è uscita la notizia che stavo lasciando il Paris Saint-Germain, la finestra di mercato era chiusa negli Stati Uniti, quindi non avevo questa opzione. Molte cose sono cambiate. Ero un ragazzo, oggi sono un uomo con una famiglia e dei figli. Nel corso degli anni ho imparato molto e ho affrontato tanto difficoltà, ma sono riuscito a superarle tutte. Nella mia carriera ho ottenuto molto più di quanto avrei mai potuto sperare. Sono molto felice della mia carriera, delle cose che ho fatto e delle squadre con cui ho giocato. Ovviamente penso sempre a quello che avrei potuto fare meglio, ma fa tutto parte del calcio. Non si possono vincere tutti i trofei».

ARABIA SAUDITA – «Oggi penso che sia migliore. Il livello della Saudi Pro League sta aumentando e, da quello che vedo, è meglio della Ligue 1. La Ligue 1 ha i suoi aspetti positivi, il campionato è molto competitivo. Ci ho giocato, quindi lo so bene. Oggi però i giocatori della Saudi Pro League sono migliori. L’Arabia Saudita mi ha sorpreso in modo positivo. La gente, il paese, le città, la cultura. Penso che sia un paese in continua crescita. Ospiterà anche i Mondiali nel 2034, sarà incredibile».