Niang: «Una SALVEZZA memorabile quella conquistata con l'Empoli. Sul MIO FUTURO dico...»

Le parole di Niang su quella che è stata la salvezza conquistata con l’Empoli parlando anche di mercato e futuro

A MilanNews.it, l’ex attaccante dell’Empoli Niang ha voluto parlare di futuro, mercato e della salvezza conquistata con gli azzurri.

«Conosco molto bene la Serie A, sono arrivato con la voglia di fare un’impresa. Sapevo che sarebbe stato difficile salvarci, ma c’era una gran voglia di uscire fuori da una situazione complicata. Sono felice per come è andata e per come ho giocato. E devo dire che l’Empoli mi ha fatto rivivere momenti davvero emozionanti. Devo ringraziare il direttore sportivo Pietro Accardi che mi ha convinto a venire a Empoli, è stato molto importante. Il mio contratto era fino a giugno, questi erano gli accordi. Ora ho altre offerte e sento di avere tanto da dare. Posso dire solo che all’Empoli è stata un’esperienza molto buona e auguro al club il meglio. Futuro? Staremo a vedere»