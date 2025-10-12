Nigeria, parabrezza rotto: l'aereo di Lookman e Osimhen costretto a un atterraggio di emergenza

Nigeria, si rompe il parabrezza: l’aereo di Lookman e Osimhen costretto a un atterraggio di emergenza. Tantissima paura per la Nazionale africana

Paura in volo per la nazionale della Nigeria. L’aereo che trasportava la squadra, con a bordo giocatori come Victor Osimhen e Ademola Lookman, è stato costretto a un atterraggio d’emergenza a Luanda, in Angola, a causa della rottura di un parabrezza. L’incidente è avvenuto poco dopo il decollo, durante il viaggio di ritorno dal Sudafrica in vista della decisiva partita di qualificazione al Mondiale 2026 contro il Benin.

La delegazione delle Super Eagles era partita da Polokwane e aveva fatto uno scalo tecnico a Luanda per il rifornimento. Subito dopo la ripartenza, il danno al velivolo ha obbligato il pilota a invertire la rotta e a tornare a terra. La Federcalcio nigeriana ha immediatamente rilasciato un comunicato per rassicurare sulle condizioni della squadra e spiegare la situazione.

«Il pilota ha fatto bene a riportare l’aereo in sicurezza all’aeroporto di Luanda. ValueJet Airline e le autorità competenti del Governo Federale della Nigeria, tra cui l’Onorevole Ministro dell’Aviazione, il Ministro degli Affari Esteri e il Capo di Gabinetto del Signor Presidente stanno lavorando assiduamente per ottenere i permessi di sorvolo e atterraggio necessari affinché un altro aereo possa decollare da Lagos, prelevare la delegazione a Luanda e trasportarla a Uyo».

Un contrattempo che agita ulteriormente una vigilia già carichissima di tensione. La Nigeria, infatti, rischia seriamente di non qualificarsi al Mondiale 2026. Attualmente è terza nel Gruppo C con 14 punti, alle spalle del Sudafrica (15) e del Benin capolista (17). Il pareggio contro il fanalino di coda Zimbabwe pesa come un macigno.

La sfida di martedì contro il Benin è un vero e proprio spareggio: in caso di vittoria, la Nigeria potrebbe superare i rivali grazie alla differenza reti. Ma non basterebbe: se il Sudafrica dovesse battere il Ruanda, le Super Eagles sarebbero eliminate, senza nemmeno accedere ai playoff. Una notte da incubo in volo, che precede una partita da dentro o fuori.