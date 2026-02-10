Non solo Bernardo Silva, gratis in Serie A: arriva a giugno

La prossima estate di calciomercato in Serie A potrebbe essere davvero bollente. Oltre a Bernardo Silva, ecco quali altri giocatori di peso potrebbero arrivare nel nostro campionato gratis.

Il calciomercato invernale che si è da poco concluso non ha destato particolare interesse agli occhi degli appassionati di calcio. Nessun grande big è arrivato in Serie A e molti club non sono riusciti a rinforzare la propria rosa con gli obiettivi tanto sperati. Alla Roma è arrivato l’olandese Malen, mentre il Milan non è andato oltre al prestito del tedesco Füllkrug per l’attacco.

La Juventus si è dovuta accontentare di Boga e non è riuscita a convincere Tottenham e PSG per il ritorno in bianconero di Kolo Muani. Sono in molti, quindi, ad attendersi movimenti di mercato notevolmente più interessanti a partire dalla prossima estate.

E la lista di calciatori di livello che concluderanno la loro avventura con i rispettivi club attuali è elevatissima. Per molti club di Serie A, dunque, ci sarò l’occasione di fare dei veri e propri affari a parametro zero. Oltre a Bernardo Silva chi potrebbe arrivare gratis in Serie A? Ecco tutto quello che c’è da sapere su questo argomento.

Arrivano in Serie A gratis: la lista completa dei calciatori in cerca di una nuova avventura professionale

Il centrocampista portoghese del City Bernardo Silva non rinnoverà il suo contratto con il club di Pep Guardiola. Il 31enne ha ancora un valore di 30 milioni di euro e potrebbe arrivare gratis in Serie A. Sulle sue tracce ci sarebbe il forte interessamento della Juventus. Per lui, però, ci sarebbero sondaggi anche dalla MLS e dall’Arabia Saudita.

Robert Lewandowski potrà essere acquistato a parametro zero in estate – www.calcionews24.com (Instagram Robert Lewandowski)

Anche l’attuale attaccante del Barcellona Robert Lewandowski si libererà a zero il prossimo anno. Nonostante le 37 primavere, il polacco è ancora uno dei bomber più prolifici presenti nel calcio di oggi e potrebbe far gola a parecchi club di Serie A.

In scadenza con il Bayern Monaco, poi, c’è il tedesco Serge Gnabry, mentre dall’Al-Hilal si libererà a zero Ruben Neves. Sempre dal Bayern Monaco, inoltre, si svincolerà anche un altro profilo interessantissimo. Ci riferiamo al difensore 27enne della nazionale francese Dayot Upamecano. Il francese è lontano dal rinnovo e potrebbe scegliere di andare anche in un altro campionato come la nostra Serie A.

Altri parametri zero interessanti, poi, saranno Konatè del Liverpool, Julian Brandt del Borussia Dortmund, Casemiro del Manchester United, Kessié dell’Al-Ahli e Leon Goretzka del Bayern Monaco. Tanta carne al fuoco, dunque, la prossima estate. Chi di questi svincolati di lusso arriverà in Serie A fra qualche mese?