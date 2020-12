Non solo Llorente, congelato Berisha: il punto sul mercato della Sampdoria

Sampdoria sembrava vicina a chiudere per Llorente e stava seguendo con interesse anche Mergim Berisha: il punto sul mercato

Tramontato l’interesse per Fernando Llorente, la Sampdoria avrebbe congelato un’altra trattativa di mercato portata avanti assieme all’intermediario Busardò. A quanto riporta il Secolo XIX, il club doriano aveva preso contatti per Mergim Berisha del Salisburgo.

Se per il primo il passo indietro sarebbe stato determinato da un cambio di idea sull’attaccante del Napoli, per il 22enne del Salisburgo il problema sarebbe legato alle richieste del club. A bloccare tutto sarebbe stato il prezzo, tra i sei e sette milioni di euro, attualmente fuori portata per la Sampdoria.