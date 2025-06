Norvegia Italia, Barella fiducioso: «Cammino per il Mondiale ancora lungo. Il calcio è strano, dobbiamo essere positivi»

Norvegia Italia, Barella fiducioso. Le dichiarazioni del centrocampista dell’Inter ai microfoni di Sky Sport e Rai Sport nel post partita

Il centrocampista dell’Italia Nicolò Barella, nonché uno dei leader del gruppo di Spalletti, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, dopo il match contro la Norvegia perso 3-0 e valido per le qualificazioni ai Mondiali del 2026.

Un risultato scoraggiante per gli Azzurri, alla loro peggior sconfitta nella competizione e al primo match di un girone che vede la Norvegia prendere il largo a 9 punti, ma che non colpisce Barella, pronto a crederci fino alla fine.

RISULTATO – «Questa è una sconfitta che fa male perché è arrivata in una gara importante. C’è però ancora tempo e tante gare da affrontare prima della fine delle qualificazioni. Daremo il massimo per centrare l’obiettivo. Non mi aspettavo una prestazione simile: abbiamo dato troppo spazio alle loro ripartenze e sono stati letali. Nel secondo tempo abbiamo gestito noi il gioco ma con spazi così chiusi era difficile».

MONDIALE – «Dispiace non averlo mai giocato, ma c’è ancora tempo perché può succedere ancora di tutto. Non dobbiamo essere negativi: dobbiamo lavorare perché possiamo migliorare. Dobbiamo essere positivi. L’Italia di oggi come l’Inter in finale di Champions League? Non sono preoccupato, ma c’è da riflettere. Sono situazioni simili ma di sicuro sono due gare dove non è andato bene niente. L’unico modo in ambo i casi è uscirne col lavoro».

Barella ha poi parlato anche ai microfoni di Rai Sport e mantenendo la fiducia verso una possibile rimonta.

RISULTATO – «Valutazione sicuramente negativa. Abbiamo lasciato troppo spazio alla Norvegia, dobbiamo rimboccarci le maniche perché la strada è ancora lunga».

ASSENZA DI REAZIONE – «Dopo il 3-0 loro si sono abbassati e noi abbiamo avuto difficoltà a trovare le nostre giocate».

SECONDO POSTO – «Il calcio è strano, possono succedere tante cose. Dobbiamo essere positivi, cercheremo di impegnarci al massimo e poi vedremo cosa succederà».