Norvegia-Kazakistan: dove vederla, orario e probabili formazioni

All’Ullevaal Stadium andrà in scena la sfida tra Norvegia-Kazakistan: le ultimissime di formazioni con orario e dove vedere il match in tv

All’Ullevaal Stadium di Oslo si giocherà la sfida di Nations League tra Norvegia-Kazakistan. Andiamo a scoprire le ultimissime di formazione, l’orario e dove vedere la sfida.

Le probabili formazioni

NORVEGIA (4-3-3): Nyland; Ryerson, Hanche-Olsen, Ostigard, Pedersen; Odegaard, Berge, Thorsby; Sorloth, Haaland, Nusa.

KAZAKISTAN (5-4-1): Shatskiy; Kairov, Bystrov, Marochkin, Alip, Vorogovskiy; Chesnokov, Kuat, Zaynutdinov, Orazov; Aimbetov.

Orario e dove vederla in tv

Norvegia-Kazakistan si gioca alle ore 18:00 di domenica 17 novembre per il girone di Nations League. Verrà trasmessa in diretta in streaming e gratis per tutti sulla piattaforma UEFA Tv. Non è prevista alcuna trasmissione televisiva.