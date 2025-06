Nuovo CT Italia, Materazzi sicuro: «Per la Nazionale io punterei su uno di questi tre allenatori» - Calcio News 24

Nuovo CT Italia, l’ex difensore dell’Italia Marco Materazzi ha voluto rilasciare qualche dichiarazione su chi sarà il successore

Chi sarà il nuovo CT dell’Italia dopo l’esonero di Luciano Spalletti? Ai microfoni di Adnkronos, l’ex difensore dell’Inter Marco Materazzi, ha voluto dire la sua.

SU CANNAVARO, GATTUSO E DE ROSSI COME PROSSIMI CT DELL’ITALIA – «Senza metterli in ordine di capacità o preferenza ma per me Cannavaro, Gattuso e De Rossi sono perfetti per sostituire Spalletti: porterebbero finalmente una ventata nuova, poi conoscono bene l’ambiente ma soprattutto hanno fatto la storia»

SUL MOMENTO NO DELLA NAZIONALE – «In un momento difficile come questo non si può cercare un colpevole, non bisogna dare la colpa ai giocatori o all’allenatore: non è mai colpa di qualcuno in particolare, bisogna rimanere uniti per il bene della Nazionale perché quando siamo uniti siamo più forti».