Nuovo direttore tecnico Juventus: Comolli ha scelto

Nuovo direttore tecnico Juventus: Comolli ha fatto la sua scelta. Ecco chi ricoprirà il nuovo ruolo nella dirigenza bianconera

La Juventus ha finalmente preso una decisione riguardo la prima delle due figure dirigenziali che andranno a potenziare la sua area sportiva. Il nuovo direttore tecnico è François Modesto, scelto dopo un’attenta valutazione da parte del direttore generale Damien Comolli. La notizia è stata confermata secondo quanto risulta a Gazzetta.it, e segna un passo importante nel rafforzamento della struttura bianconera.

Modesto, ex dirigente del Monza, è stato selezionato tra diversi candidati, con la Juventus che ha preso in considerazione altri due profili di alto livello. Si trattava di Javier Ribalta, che ha lavorato a stretto contatto con Igor Tudor al Marsiglia, e Marco Ottolini, attualmente responsabile del mercato del Genoa. Nonostante l’esperienza e la notorietà di questi ultimi, la scelta finale è ricaduta proprio su Modesto, che aveva già suscitato l’interesse di Comolli per la sua visione e per il suo approccio al mercato.

Modesto Juve, cosa porta in dote ai bianconeri il dirigente francese?

François Modesto porta con sé una solida esperienza da dirigente, dopo aver ricoperto il ruolo di direttore sportivo in diverse realtà calcistiche. La sua nomina rappresenta una nuova era per la Juventus, che punta su una figura capace di dare un impulsoimportante alla politica di mercato, focalizzandosi su giovani talenti e su operazioni di valore. Il suo incarico si inserisce nel piano di rinnovamento e di rilancio della Juventus, che sta cercando di consolidare il proprio posto tra le top europee.

Con questa mossa, la Juventus dà il via a un progetto ambizioso che, con Modesto alla guida, mira a rafforzare ulteriormente la rosa e a gettare le basi per un futuro prospero. L’attenzione ora si concentrerà sulle prossime mosse sul mercato, dove il club bianconero avrà il compito di effettuare acquisti strategici per rimanere competitivo sia in Italia che in Europa.