Nuovo stadio Cagliari, emergono NOVITA’ importanti sulla COSTRUZIONE dell’impianto

Nuovo stadio Cagliari, il sindaco del capoluogo Massimo Zedda si è mostrato è positivo circa la possibilità di accorciare i tempi. Le novità

L’edizione odierna del quotidiano La Gazzetta dello Sport ha riportato tutte le novità riguardanti il nuovo stadio del Cagliari. A quanto emerge il sindaco Massimo Zedda si è mostrato positivo circa la possibilità di accorciare i tempi per la realizzazione dello stesso. Nella giornata di mercoledì 25 settembre si è svolto un incontro tra il club isolano ed i rappresentanti del Comune del capoluogo sardo.

Le due parti hanno visto la rispettiva presenza di Tommaso Giulini, l’a.d. Carlo Catte e dal d.g. Stefano Melis per la società, il suddetto primo cittadino e l’assessore allo sport Giuseppe Macciotta per le istituzioni cittadine. Oltre a quanto detto sopra, c’è stata più chiusura sulle opere “collaterali” (albergo e piscine) poiché non di pertinenza dell’amministrazione cittadina. Per quanto concerne la presidente della Regione Alessandra Todde il quotidiano riferisce che per quanto non abbia affrontato la questione, la stessa stia tenendo sotto d’occhio!